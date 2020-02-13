شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد السيت كوم Superstore لـ موسم سادس على شبكة NBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة NBC عن تجديد السيت كوم Superstore ، للموسم السادس، وذلك أثناء بث الموسم الخامس، الذى عرض منه 14حلقة فقط إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، ومن المقرر أن يبدأ بث الموسم السادس كجزء من الموسم التليفزيونى 2020-21، مما يعنى أن متابعى العمل سيشاهدونه في الخريف المقبل، حسب ما صرحت به الشبكة.

كما كانت قد طلبت شبكة NBC أربع حلقات أخرى للموسم الخامس من مسلسل الكوميدى Superstore، الذى يعرض فى الخميس من كل اسبوع، لـ يصل بذلك عدد حلقات الموسم إلى 22 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

المسلسل ينتمى لفئة السيت كوم، وهو حاصل على تقييم 7.5على موقع إنترنت موفى داتابيز، ومن إعداد وتأليف جوستين سبيتزر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أميركا فيريرا، بين فيلدمان، لورين أش، كولتون دن، نيكو سانتوس، نيكول بلوم، ماكينى ماركر.

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قصة المسلسل تدور فى إطار كوميدى حول حياة مجموعة من العاملين داخل متجر كبير وما يدور بينهم من مواقف كوميدية وكذلك حياتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة NBC عن عودة مسلسل الدراما الطويلة Days of Our Lives، في موسم الـ 56، وقد سبق أن ذكرت التقارير الإعلامية فى نوفمبر الماضى أن القائمون على المسلسل كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق لتجديد عرضه، على الرغم من أنه لم يكن التفاوض رسميًا فى ذلك الوقت، لكن الآن تبدو الأخبار أكثر ارتياحًا ووضوحًا للجماهير الذين كانوا يخشون أن يتم إلغاء العرض.

وتقع أحداث المسلسل فى فندق "Days of our Lives" فى بلدة سالم، فى الغرب الأوسط الوهمية، وهو يتركز على عائلات Brady و HortonوDiMera، ويتم بثه على الصعيد الوطنى على شبكة NBC فى الولايات المتحدة وفى أكثر من 25 دولة دوليًا.