شكرا لقرائتكم خبر عن بعربية "نمبر وان".. محمد رمضان فى كواليس مسلسل البرنس "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من كواليس تصوير مسلسل البرنس المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2020 فى القاهرة الجديدة.

وظهر الأسطورة فى الفيديو خلال لقائه ببعض الجماهير، الذين حرصوا على التقاط معه صور سيلفى، حيث دخل "رمضان" بسيارته المدون عليها "نمبر وان"، وعلق رمضان قائلاً: "تصوير مسلسل البرنس رمضان 2020.. ثقة فى الله نجاح".

Advertisements

وسبق وأن استعرض "رمضان" أعداد الجماهير الكبيرة فى فيديو نشره سابقا، حيث التقط معهم صور السيلفى، خلال تصويره عددًا من المشاهد فى مدينة 6 أكتوبر، كما وجه إليهم الشكر، قائلاً: "شكراً أهالى 6 أكتوبر على حسن استقبالكم وتعاونكم معانا النهاردة في تصوير مسلسل البرنس رمضان 2020 ربنا يديم المحبة ثقة فى الله نجاح".

يذكر أن مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

ويتعاون النجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية نور فى مسلسل "البرنس"، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، ويتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى فى عمل فنى، حيث تأجل لمدة 3 سنوات، وكان مقررا عملهما سويا فى فيلم "آخر ديك فى مصر" للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن لم يكتمل مشروع اجتماعهما سويا.