شكرا لقرائتكم خبر عن "انزل يا جميل للساحة".. محمد رشاد يغنى لزوجته "مى" فى عيد ميلادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش المذيعة مى حلمى، أجواء رومانسية رائعة، حيث غنى لها زوجها المطرب محمد رشاد أغنية "أنزل يا جميل على الساحة" فى عيد ميلادها اليوم، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها، وظهرا أمام التورته حيث كان يغنى لها، على أضواء شموعها.

ونشرت المذيعة مى حلمى، فيديو لزوجها المطرب محمد رشاد، خلال غنائه أغنية أنزل يا جميل على الساحة، وعلقت قائلة: "كفايه عندى كل سنه اسمع منك أنزل با جميل في الساحه..دي بالدنيا والله العظيم".

وأضافت:" ولكل الناس الي هنا الي بحبها الي بعتولي كل سنه وانتى طيبه كل سنه وانتو زي كل سنه معايا من قلبي انتو اكبر واحلي نعمه ربنا كافئني بيها حبكم ده يديم حبكم نعمه في حياتي ".

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وعقد المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى قرانهما فى سرية تامة فى مارس 2019، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذى أقيم فى أكتوبر من عام 2018.

وكان المطرب محمد رشاد انتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "لا بسيطة"، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومكساج ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوى، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها نبيل مكاوى مع محمد رشاد، حيث تعاون الاثنان سابقًا فى كليب رشاد الأخير "دلع"، من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وتم تصوير فيديو كليب جديد فى منطقة المنصورية.

يذكر أن محمد رشاد طرح خلال الفترة الماضية أغنيتى "دلع"، و"إحساسى" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.