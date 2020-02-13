ساخرا.. أحمد حاتم يكشف عن لحظة انتظاره نزول ألبوم عمرو دياب"سهران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشر الفنان أحمد حاتم، صورة له أثناء انتظاره نزول ألبوم عمرو دياب الجديد"سهران"، وذلك عبر حسابه على"إنستجرام". وكتب حاتم، قائلاً: "وأنا قاعد مستني ألبوم عمرو دياب الجديد.. ها يا مسهل،سهران، عمرو دياب". يذكر أن، ألبوم "سهران"لعمرو دياب، يضم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وهو من إنتاج شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب.

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