وفاة الكاتب الكبير صلاح المعداوي بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السيناريست أيمن سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، تدوينة يعلن بها وفاة الكاتب صلاح المعداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

ونشر سلامة صورة تجمعه بالكاتب الراحل، وعلق عليها قائلاً: "الكاتب صلاح المعداوي في ذمة الله.. افتقدنا اليوم كاتبا ومثقفا كبيرا يحمل قضايا وطنه في قلبه.. هو واحد من مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما وكان يشغل منصب الأمين العام حتى وفاته منذ قليل بعد صراع مع المرض، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين".

يشار أن الكاتب الراحل صلاح المعداوي من مواليد عام 1936، حصل علي شهادة ليسانس الآداب قسم الصحافة، وتقلد العديد من المناصب مثل المستشار الإعلامي لهيئة الكتاب ووكيل وزارة الثقافة، من أبرز مسلسلاته (الستات ميعملوش كده، أبو الفلوس، زوجة بالكمبيوتر)، ومن مسرحياته (حالة عم إبراهيم الفار، اللي نفسه فى حاجة يقولها).