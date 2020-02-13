على طريقته.. هكذا استقبل هنيدي طرح ألبوم عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان محمد هنيدي، فيديو مجمع لعدد من المشاهد التي قدمها في أعماله الفنية، عبر حسابه على"تويتر".

وحرص هنيدي، على تجميع المشاهد التي يقوم فيها بالرقص والاستماع إلى الموسيقى، وعلق مفعلاً هاشتاج: "سهران، عمرو دياب".

يذكر أن، ألبوم "سهران" لعمرو دياب، يضم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وهو من إنتاج شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب.