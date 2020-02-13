حمو بيكا لـ حسن شاكوش: "أنا اللي خليتك موجود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو بثه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، هاجم فيه المواقع الإخبارية التي نشرت أنباء حول منعه من السفر لأمريكا لإقامة حفلة الذي أعلن عنه بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن حفلته في أمريكا بموعدها مشيرًا إلى أنه ينتظر موعد مقابلته في مقر السفارة.
وتابع حمو بيكا حديثه قائلا: "أنا لا راجل حرامي ولا صايع أنا راجل شقيت وتعبت وكافحت لحد ما بقيت حاجة في الدنيا، الحمد لله سافرت وجيت وعملت حفلات في جميع البلاد تشرفني وتشرف مصر".
وهاجم بيكا، المطرب حسن شاكوش، قائلا: "أنا تاريخي أكبر منك.. عايزني أعمل أنا عملت: أنا حبيتك وجرحتيني، حب عمري، عالم فاسد، عنبر جنايات، حاجات كتيرة، تعالى قولي أنت تاريخك إيه في الحياة؟، أنا اللي عملتك أنا اللي خليتك موجود وعملت تاريخك".
وواصل بيكا هجومه على شاكوش على خلفية الخلاف بين الأخير وعمر كمال، وقال بيكا: "عمر كمال أطيب إنسان في الكون.. وإحنا اللي خليناك تتعرف، أنت يا شاكوش شبعت بعد جوع، أنا اللي خليتك تتشاف، وبتنزل حفلات تغني شغلي، والكاميرات في الاستوديو بتاعي مصوراك أنا تاريخي أكبر منك".
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