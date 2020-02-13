كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 02:58 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو ساخر ظهر فيه في غرفة العمليات وذلك عبر حسابه على انستغرام. وقد ظهر محمد رمضان ممددا على سرير العمليات في المستشفى وفى جسده جرح صغير، قبل ان تتحرك الكاميرا الى وجهه، ليقوم بتحريك حاجبيه وبضحكة ساخره وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا “الدكتور اللى صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد رمضان في غرفة العمليات؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.