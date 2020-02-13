كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 02:58 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها ردت من خلالها على الانتقادات التي تتعرض لها.
وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، في صالونها وهي ترقص على انغام اغنية “اسمر يا اسمراني” وعلقت كاتبة: “الرقصة دي من صالون فيفي عبده بحبكو اووووي”.
وتابعت فيفي عبده: “عايز أقول بالصلاة النبي كدا اللي بتقول لي اتهدي ربنا يهدك أو تخرجي من الصفحة بدل ما اعمل لك بلوك آل يخش يخش بآدابه سواء ست أو رجال اتهدو بئا خلاص جبتوني ارض ارض مش عاارفه ارفع راسي منكم البيكرهني مش عوزها وال بيحبني ع راسي من فوق ع ف ناس قلبها حلو وناس قلبها اسواد ع العموم خالص كده كفايه بكره ان شاء الله لو ليا عمر ليا أو ليكو عندي مفجأت حلوه ليكو بحبكو اوووي خمسه امووووووه”.
يذكر ان فيفي عبده تتعرض باستمرار لانتقادات لاذعة من متابعيها بسبب فيديوهات الرقص وكانت عادة تتجاهل هذه التعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده ترد على كارهيها بوصلة رقص جديدة: “جبتوني ارض ارض” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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