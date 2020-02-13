يسرا تروي كواليس مشاركتها في حفل الأوسكار

كشفت الفنانة يسرا، تفاصيل مشاركتها في حفل جوائز الأوسكار 2020 كعضو لجنة تحكيم . وقالت في اتصال هاتفي مع تامر حبيب، على راديو إينرجي، ببرنامج "ليل داخلي"، أن عملية التصويت تتم بشكل سري، وممنوع منعًا باتًا أن تقول لأي شخص على النتيجة إلا ستكون ارتكبت جريمة فيدرالية وتابعت: "تجربة المشاركة غنية وقوية جدًا، عندي أمل كبير أنه من الممكن أننا نعمل حاجة ناخد بيها الأوسكار، بعد حصول الفيلم الكوري على 4 جوائز في الحفل". وأعربت يسرا عن سعادتها بردود الفعل التي وصلت لها على مشاركتها وعلى الإطلالة التي اعتمدت عليها بتوقيع زهير مراد، واختتمت قائلة: "أنا كبيرة بحب الجمهور".

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