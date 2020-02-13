عمرو دياب يطرح ألبوم سهران

القاهرة - لايف ستايل
أعلن عمرو دياب عن طرح ألبومه الجديد "سهران" من خلال إحدى شركات الإتصالات، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":" واخيرًا بعد طول انتظار، حصريًا من ڤودافون ألبوم عمرو_دياب الجديد #سهران انتاج Nay متاح دلوقتي لكل عملاء ڤودافون".
ألبوم "سهران" يضم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.
وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في الألبوم بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى، كما يتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.
من أغاني الألبوم سهران"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، "هيعيش يفتكرني"، كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، "قلبي متعلق"، كلمات عزيز الشافعي ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "عم الطبيب"، كلمات صابر كمال ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير، "يا روقانك"، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع طارق مدكور، "حلوة البدايات"، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، "زي ما انتي"، كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "مكان في قلبي"، كلمات تامر حسين، ألحان شريف بدر، توزيع طارق مدكور.
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