رويدا عطية تُطلِق الفيديو الترويجي لـ"حدا تاني"

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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة السورية رويدا عطية الفيديو الترويجي لأغنيتها الجديدة بعنوان "حدا تاني" عبر صفحاتها على مواقع التواصل وقناتها الرسمية على YouTube. وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع إيلي نستا، أما الفيديو كليب، فمن إخراج سامر محمود.

يذكر أنها تستعد لحفلها مع الفنان اللبناني سعد رمضان، في العاصمة الألمانية برلين، مساء السبت 15 فبراير، احتفالا بعيد الحب.

