شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مش تمام" و"جنان".. تعرف على تفاصيل أغنيتين جديدتين لـ سميرة سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي أشرف أمين مع الديفا سميرة سعيد بأغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "جنان" من ألحان شادي محسن، وتوزيع الموسيقى أحمد حسام وإلهامي دهيمة، حيث تم الانتهاء من تسجيلها، والثانية بعنوان "أنا مش تمام" من ألحان مايكل صفوت، من المقرر أن يتم تسجلها خلال الأيام المقبلة.

ولم يكن هذا التعاون هو الأول الذى يجمع أشرف بالديفا، فقد حقق الاثنان نجاحًا من قبل خلال الفترة الماضية من خلال عدة أغانى منها "ياعم عيش" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، والثانية بعنوان "جرالك إيه" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، ومهندس صوت أمير محروس، والثالثة "يوم من عمرنا".

Advertisements

يذكر أن الديفا سميرة سعيد، أحييت حفلاً ناجحًا فى دبى في يناير الماضى وذلك بمشاركة المواهب الشابة وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت آخر أغنيتها بعنوان "هى Hiya"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

النجمة سميرة سعيد، احتفلت أيضًا بفيديو كليب "هليلة"، الذى طرحته عبر قناتها على يوتيوب، مؤخراً، والذى حقق خلالها أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وأغنية "هليلة"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الأنوار.

يذكر أن النجمة سميرة سعيد كانت قد انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقى هانى ربيع، إحداهما تحمل اسم "إنسان آلى"، وتغنيها الديفا بطابع "هيب هوب لاتين"، والثانية تأخذ شكل "الراب"، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتين من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.