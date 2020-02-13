شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تبدأ تفعيل خدمة الكراسى المتحركة لخدمة كبار السن وذوى القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتجهيز جميع مسارح الدولة لخدمة ذوي القدرات الخاصة وكبار السن بدأت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في تفعيل خدمة الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة في جميع مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

وأكد رئيس الأوبرا، أن الخدمة الجديدة تم تطبيقها فعليا بشكل يتناسب مع طبيعة المسارح ودون التسبب فى تغيير معالمها واضاف انها تاتى للتيسير على الزوار خاصة بعد الاقبال الجماهيرى الكبير على العروض المتنوعة .

ومن جانبها تستكمل دار الأوبرا المصرية حفلات عيد الحب يوم الجمعة 14 فبراير بحفل أمير الغناء هاني شاكر على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

ويختتم احتفالات عيد الحب الفنان خالد سليم بحفل يوم الجمعة 14 فبراير أيضا بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، ومن المقرر أن يغنى خالد سليم مجموعة من الأغانى أبرزها "حلم عمرى"، "عيش"، "عيشنا أد ايه"، "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن"، "فنجان القهوة"، "لما قابلت عنيك"، "يا هوى" لفيروز، "لسة مش عايز"، "بلاش الملامة"، "بالك مشغول"، "خد الجميل"، "يا كل عاشق قبلى"، "انت أكيد من عالم تانى"، إضافة إلى عدد من أغانى الزمن الجميل للعندليب عبد الحليم حافز ووردة وغيرهم.

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وفي سياق مختلف انتهى خالد سليم من تصوير أغنيته الجديدة "اللى فات مات" على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، ومن المقرر طرحه فى عيد الحب.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.