شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خرج روبرت داونى من ظل شخصية الرجل الحديدى فى فيلمه الأخير ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النجم روبرت داوني مؤخراً في تحقيق ردود أفعال كبيرة من خلال احدث أفلامه السينمائية Dolittle، والذي حقق إيرادات عالية تخطت الـ 160 مليون دولار، وذلك في أقل من شهر.

إيرادات فيلم Dolittle الأخيرة اقتربت من معادلة حجم ميزانية الفيلم الضخمة التي بلغت 175 مليون دولار، .. وبالتالي فإن المستفيد الأكبر هو روبرت داوني بطل العمل، وذلك بعدما تمكن من الخروج من عباءة الرجل الحديدي الذي قدمها خلال مجموعة من الأجزاء من انتاج شركة مارفيل.

داوني ومع تحقيقه لنجاحات كبيرة بفضل شخصية الرجل الحديدي جعلته من وجهة نظر الملايين أفضل من لعب دور البطل الخارق في سينما هوليود، والأعلي أجراً لسنوات طويلة بسبب تلك الشخصية التي ارتبطت باسمه، ربما كان لديه قلق كبير دوماً ما كشف عنه أثناء حواراته الذي أكد فيها عدم علمه بخطوته المقبلة بعد سلسلة الرجل الحديدي وخوفه مما هو قادم، إلا أنه مع النجاح الساحق في بداية 2020 بفيلم Dolittle فإنه تمكن من حل شيفرة الرجل الحديدي، ولم يبقي في ظل الدور الذي حقق به نجاحاً كبيراً.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

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وكان قد اشتهر الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، بـ أدائه لـ شخصية Iron Man، فى سلسلة Avengers، وبالرغم من وفاته فى أحداث الجزء الأخير Avengers: Endgame، إلا أن شخصية ستعود Iron Man مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم Black Widow المقرر عرضه العام الجارى، وسيكون من بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.

ومن المقرر أن يسرد الفيلم الجديد الذى سيعرض فى 1 مايو العام الجارى 2020، أحداث قبل الفيلم الأخير لعالم مارفل، وسيركز الفيلم على تاريخ نشأة شخصية Iron Man من البداية قبل مشاركته فى فريق Avengers.