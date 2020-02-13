بعد دقائق من طرح "سهران".. عمرو دياب يتصدر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، بعد طرح ألبومه الجديد "سهران".

وجاء هاشتاج "سهران"، وهاشتاج "عمرو دياب"، الأول بموقع تويتر.

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وتداول رواد تويتر أغاني الألبوم الذي طرحه دياب منذ قليل مع إحدى شركات المحمول، قبل أن يطرحه كاملا على يوتيوب، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، ألبوم "سهران"لعمرو دياب، يضم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وهو من إنتاج شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب.