داليا مصطفى لـ الخليج 365: ردود الفعل على صورة السرير مبالغة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
قالت الفنانة داليا مصطفى إنها فوجئت بردود الفعل بشأن صورتها مع نجلاء بدر وإنجي علاء، والتي تم التقاطها بشكل كوميدي في السرير.
وأضافت داليا، في تصريح لمصراوي، أنها لم تنشر الصورة عبر حسابها على إنستجرام، ولكن إنجي ونجلا هما من قاما بذلك.
وأوضحت أنها دخلت إلى غرفة إنجي تمهيدًا لنزهة تم الاتفاق عليها، فوجدتهما يلتقطان الصورة بشكل كوميدي، ثم طلبا منها الانضمام إليهما، والتقطت الصور معهما.
ووصفت ردود الفعل على الصور بالمبالغة فيها، فهي مجرد صورة بين أصدقاء.
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