نيللي مقدسي تستعد لعيد الحب وسيلفي سلمى أبو ضيف.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى المراكب النيلية بأسوان.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها، بإطلالة جريئة.

منى هلا

نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بأبنائها وزوجها الفنان أحمد داوود.

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مي نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستعد لاستقبال "عيد الحب".

حسين الجسمي

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له تجمعه بأصدقائه.

باسل خياط

نشر الفنان السوري باسل خياط، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها: "الثقة باب من أبواب النجاح".

ياسين السقا

نشر الفنان الشاب ياسين السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بوالده النجم أحمد السقا.