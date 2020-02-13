بعد أن وصفها بالمرعوبة.. منى زكي ترد على حديث عمرو عرفة عنها بفيلم"من 30 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة منى زكي، على حديث المخرج عمرو عرفة عنها خلال تعاونهما في فيلم "من 30 سنة"، والذي جسدت منى من خلاله دور الشاعرة حنان البغدادي.

وكتبت منى، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "انت حبيبي يا أستاذنا.. دايمًا أحلى كواليس وكاست".

Advertisements

وكان عمرو عرفة، كتب عبر حسابه على "تويتر"عن تجربته مع منى زكي في فيلم"من 30 سنة"، قائلاً: "كان أول يوم تصوير ومنى كانت مرعوبة من الدور، وأنا كنت بحاول أطمنها وواثق في قدراتها.. بس كنت خايف زي أي مخرج بيحب شغله، بس بعد ما قالت القصيدة المسرح كله سقف لها، ومعونتش أخاف.. معونتش".

فيلم "من 30 سنة" عُرض عام 2016، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، جميلة عوض، رجاء الجداوي، نور، شريف منير، نبيل عيسى، صلاح عبد الله، محمد مهران، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.