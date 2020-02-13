تراند اليوم : فيدو صادم لـ "إليسا" عن التنمر: "ما تقبلو تسكتو عنو"

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو صادم عن التنمر، مطالبة متابعيها بعدم السكوت عن هذه الظاهرة، وضرورة محاربتها.

وأضافت إليسا على حسابها في تويتر :" التنمر قادر يدمّر حياة إنسان.. ربّو ولادكن ما يقبلو يعملو هالإشيا، وانتبهو لما ولادكن يكونو ضحية تنمر لأنو بحاجة لمساعدة. حاربوا التنمر وما تقبلو تسكتو عنو".

وتفاعل متابعو إليسا مع تدوينتها بالقول : " التنمرر بيعبر عن نقص عند الشخص وعنجدد هويي مرض ولازمم يتعالج الشخص المتنمر ونعلم الأولاد انو التكسير بغيرنا م بيكبرنا ويعلي مقامنا".

وكتب آخر:" الأشخاص المتنمرين دائماً واقعين بخطأ بظنن انو انتصارن على أي شخص لطيف او ضعيف او عاقل بخليّن يزيدوا قوة ، وهالشي مابزيدن الا غباء.. مافي حدا من البشر بيستحق يتعرّض للتنمر ، ومن حق اي شخص يعيش بسعادة وسلام من دون أي خوف من أي شخص كان".