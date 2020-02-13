"جامي نولي ليك" أغنية جديدة للفنان المغربي نصر ميكري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 01:44 صباحاً - أطلق الفنان المغربي نصر ميكري أغنيته الجديدة"جامي نولي ليك" ، وتضاف للأغنية التي أطلقها بداية الشهر الماضي"راني نبغيك" التي صورها فيديو كليب . وقد استجاب الفنان الشاب نصر ميكري لرغبة العديد من المعجبين، حيث جاءت أغنية "جامي نولي ليك" بأسلوب أغنية الراي .

الأغنية الجديدة، التي لحنها "الراي مان" الوجدي المعروف منير توماني، تم تسجيلها في استوديو مارينا بورقراق بمدينة سلا، وتصويرها في نواحي الخميسات على طريقة فيديو كليب من إخراج خليل الحيلة.

وتأتي الأغنية ، لتعزز الرصيد الفني للفنان الشاب نصر ميكري، الذي يشق طريقه الفني بثبات بحثاً عن التميز في اللحن والكلمات.

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ومن المنتظر أن يقدم ميكري هذه الأغنية، التي سجلها نزولاً عند رغبة جمهوره، في جولته الفنية الجديدة إلى جانب العديد من أغانيه الناجحة.