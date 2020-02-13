بالفيديو: جليلة المغربية ترد على تهديد صالح الجسمي

نفت الفنانة المغربية جليلة، أن تكون هي المقصودة من التهديد الأخير للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بشأن إقامة دعوى قضائية ضدها، موضحة أنها لم يصدر منها أي تعليق أو إساءة لشخصه، كي يهاجمها ويتهمها بـ”الفاسقة”، على حد قولها.

وقالت جليلة خلال لقاء تلفزيوني: “أول شيء أنا شفت البوست، ثاني شيء أنا ما أعرف إذا كان يقصدني أم لا، بالعكس الإعلامي صالح الجسمي أكن له كل الاحترام والتقدير، بوجه له تحية من هذا المنبر”.

وأضافت: “مدام أنا محترمة نفسي أكيد ما في شيء أخاف منه، وإذا غلطت أستاهل العقاب، إذا صار هجوم مع إني ما أعتقد إن صالح الجسمي يقصدني أنا شخصيًا، خاصة إني ما غلطت فيه وأكن له كل التقدير والاحترام من هنا”.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قد أطلق تحذيراً صارماً لفنانة قيل إنها جليلة، بعد تهديدها بنشر فيديو يسيء له، متوعداً بملاحقتها لتلقي نفس مصير الفنانة المغربية مريم حسين والتي تنفذ حالياً حكمًا قضائيًا من محكمة دبي بحبسها لمدة شهر وابتعادها نهائيًا من الإمارات.

وقال صالح الجسمي عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “الدور الجاي على واحدة (جليلة) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق بريء منها وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو علي وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري”.