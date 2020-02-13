طرح النجم الكبير عمرو دياب ألبوم سهران، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ويضم ألبوم سهران على أغنية، وهم: Advertisements ومن المقرر طرح الألبوم خلال ساعات، عبر قناة النجم الكبير عمرو دياب الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح سابقًا ألبوم بعنوان كل حياتي، والذي حقق نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق، ومن بين أغانيه: يا ساحر، يتعلموا، كنت في بالي، أنت مغرور، ده لو اتساب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عمرو دياب يطرح ألبوم سهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.