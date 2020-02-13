ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التركية ​ديميت أوزديمير​ صورة جديدة لها في صفحتىها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبدت فيها مسدلة شعرها البني المموج على كتفيها وقد اعتمدت ماكياجاً خفيفاً ناعماً أقرب إلى الترابي وحققت بعد 5 ساعات فقك من نشرها ما يزيد عن 420 ألف علامة إعجاب كان أبرزها من زميلها في مسلسل الطائر المبكر الممثل التركي ​جان يامان​.

إشارة إلى أن علاقة أوزديمير بـ يامان كان شابها بعض المشاكل وذلك بعد اعتبارها بأن تصريحه بأنها أثارته جنسياً غير أخلاقي وأنها لا تريده أن يذكر اسمها في أي مقابلة وكذلك لدى ردها على سؤال ما إذا كانت ستمثل معه مرة أخرى وأجابت "إن نضج".

هذا وكانت أفادت وسائل إعلام تركية ان النجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ على علاقة عاطفية بشخص يدعى يمان تاجر اوغلو، وهو ابن المصممة ندرت تاجر اوغلو، الا ان ديميت لم تعلّق ان كان الخبر صحيحا أو لا.

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كانت هذه تفاصيل خبر ديميت أوزديمير تبدو فاتنة في أحدث صورة لها وجان يامان يبدي إعجابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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