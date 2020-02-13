مايا دياب تنضم الى أوبريت "صناع الأمل"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ انضمامها الى أوبريت "صناع الأمل" وهي مبادرة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونشرت عدد من القصص على خاصية الستوري وهي تعقد الجلسات للإستماع الى العمل مع الملحن الإماراتي ​فايز السعيد​.

وعلّقت مايا دياب على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص من كواليس التحضيرات للعمل: "دولة الأمل والسعادة..الإمارات التي جعلت من الوطن قدوة للعالم،تنفرد بأوبريت "صناع الأمل"وذلك برعاية حفظه الله سمو الشيخ محمد بن راشد على أمل أن نستطيع أن نزرع الأمل في قلوب من يحتاجه،أغنية سوف يرددها العالم مع المنتج الموسيقي العالمي ريدوان،وفي استوديو حبيب القلوب سفيرالألحان فايز السعيد".

الجدير ذكره أن مايا دياب أطلقت منذ أيام أغنية منفردة بعنوان "أنا" من كلمات وألحان ​زياد برجي​ وتوزيع ​هادي شرارة​