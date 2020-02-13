بلاك شاينا بإعلان صادم عن حملها وتساؤلات عن هوية الوالد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تلقى متابعو نجمة تلفزيون الواقع ​بلاك شاينا​ صدمة عندما أعلنت نجمتهم أنها حامل من خلال نشرها لصورة صوتية تظهر جنيناً في بطنها ما يؤكد حملها بطفلها الثالث، وعلَّقت عليها : "مبارك عام 2020"، لكنها قررت حذفها بعد دقائق قليلة، ما أثار بلبلة وجاءت التعليقات لتتساءل عن هوية والد الطفل وإذا ما كانت الصورة حقيقة وتعود لطفلها، فيما هنأها آخرون فكتب أحدهم: "مبارك الطفل، طفل آخر جميل من ملاك جميل"، لكن محبيها أعربوا عن حيرتهم وتحديدًا بعدما حذفت الصورة،

يذكر أن "شاينا" أنجبت طفلة تدعى دريم من خطيبها السابق ​روب كارداشيان​، شقيق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ولديها ابن يدعى كينغ من مغني الراب تايغا الحبيب السابق لـ كايلي جينر.

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