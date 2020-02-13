تراند اليوم : بتوجيهات وزير الثقافة الاوبرا تبدا في خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي القدرات

الاسكندريه/نسرين عبد الرحيم

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتجهيز جميع مسارح الدولة لخدمة ذوي القدرات الخاصة وكبار السن بدأت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في تفعيل خدمة الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة في جميع مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

اكد رئيس الاوبرا ان الخدمة الجديدة تم تطبيقها فعليا بشكل يتناسب مع طبيعة المسارح ودون التسبب فى تغيير معالمها واضاف انها تاتى للتيسير على الزوار خاصة بعد الاقبال الجماهيرى الكبير على العروض المتنوعة .