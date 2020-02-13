“اعتقال” ديك في الجزائر بعد شكوى من دبلوماسية ايطالية

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 12:58 صباحاً - تناول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة “مصادرة سردوك (ديك)” في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تقدمت بها دبلوماسية في السفارة الإيطالية لدى الجزائر.

وقد نشر ناشطون مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك، مطالبا بإرجاعه حيث ترك “دجاجة و7 صيصان”.



وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها إلى إزعاج متكرر من صياح الديك، فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.

الى ذلك أطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاغات مثل “#الحرية للسردوك”، و”#أطلقوا الديك”، وذكرت بعض المواقع أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم بوجهة ديكه ومكان وجوده حالياً.