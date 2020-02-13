فن ومشاهير

فضيحة إنجي خوري تنافس سما المصري في بث مباشر

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 12:58 صباحاً - من الواضح أن الممثلة السورية إنجي خوري تنافس الفنانة في عرض فيديوهات مثيرة للجدل، من أجل احتلال التريند..

angie khoury

angie khoury


تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

كانت انجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن تلك العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

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