44 مليون دولار تكلفة حفل “الأوسكار”

متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت وكالة WalletHub للأبحاث تقريرها السنوي لحقائق وأرقام حول جوائز الأوسكار، التي تعد من أكثر جوائز هوليوود شهرة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للحفل 44 مليون دولار،

وفي ما يلي أرقام عن حفل الأوسكار:

1 – 149 مليون دولار قيمة ما ستحصل عليه قناة ABC الأميركية من خلال إيرادات الإعلانات.

2 – 29.6 مليونا، متوسط عدد المشاهدين لجوائز الأوسكار في عام 2019، الذي ارتفع بنسبة %12 عن عام 2018.

3 – 2.6 مليون دولار، تكلفة إعلان مدته 30 ثانية خلال الفواصل التجارية للحفل.

4 – 400 دولار، تكلفة تمثال أوسكار المطلي بالذهب عيار 24 قيراطا، وهو أكثر الجوائز المرجوة من الفنانين، وهو بالطبع قيمته النقدية منخفضة، لكن قيمته المعنوية أكبر، حيث إنه في نظر أغلب الفنانين الفائزين لا يقدر بثمن.

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5 – 44 مليون دولار الكلفة الإجمالية للحفلة بحسب موقع «واليتهاب» من بينها 24700 دولار للسجادة الحمراء فقط.

6 – 1500 متر مساحة السجادة الحمراء، وتحتاج إلى 900 ساعة عمل وفريق مؤلف من 18 شخصا لمدها. وسيعاد تدوير جزء منها فيما سيمنح الجزء الآخر إلى منظمة إنسانية.

7 – 6 كيلومترات من الكابلات الكهربائية وكيلومتران من قماش الشانتنوغ الحريري ستمد في قاعة الاحتفالات الكبرى في مسرح «دولبي ثياتر» في هوليوود، لغرض هذه السهرة التي تحتاج أيضا إلى 32 ألف دبوس، و12 ألف زهرة، وأكثر من 55 ليترا من الطلاء.

8 – 100 مليون دولار تنفقها أوساط السينما، للترويح للأفلام المرشحة للأوسكار. ويقدر أن العمل الفائز بجائزة أفضل فيلم تزيد إيراداته بشكل وسطي بحوالى 15 مليون دولار فيما يرتفع أجر الفائزين بجائزة أفضل ممثل أو ممثلة بنسبة %20 لفيلمها لمقبل.

وتبقى مدينة لوس أنجليس الرابح الأكبر مع إيرادات اقتصادية بحدود 130 مليون دولار.