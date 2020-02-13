جزء جديد من فيلم Knives Out

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن راين جونسون مخرج “نايفز آوت” أنه سيصور جزءاً جديداً من الفيلم، يكون بمثابة تتمة له، مع إبقاء الممثل دانييل كريغ في دور المحقق.

ويروي “نايفز آوت” قصة مقتل كاتب روايات بوليسية شهير في ليلة عيد ميلاده الـ85 والتحقيق الذي تلا الجريمة.

وبلغ مجموع عائدات الفيلم في أنحاء العالم، أمس، أكثر من 300 مليون دولار، وأُنتج بميزانية، مقدارها 40 مليون دولار فقط.

وقال المخرج: “طالما رأيت أن هذا الفيلم كان جيداً، لذلك سيكون من الممتع كتابة جزء آخر”.

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ورُشح فيلم “نايفز آوت” لجائزة أوسكار عن فئة أفضل سيناريو أصلي، إلا أنه خسر أمام الفيلم الكوري الجنوبي “باراسايت”.

وأوضح جونسون: “سيتناول الجزء الجديد قضية أخرى مع مجموعة جديدة من المشتبه بهم، ونوع مختلف من الألغاز، لكن الشخصية التي يؤديها دانييل، المحقق بينوا بلان ستظهر مجدداً”.