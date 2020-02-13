بعد زواج دام 12 عاماً.. حفيد الملكة إليزابيث ينفصل عن زوجته

متابعة بتجـــــــــرد: انفصل بيتر فيليبس، الحفيد الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، عن زوجته أوتوم بعد زواج استمر 12 عاماً.

وقال الزوجان في بيان الثلاثاء إن الانفصال كان حزيناً، لكنه مناسب، ويخططان لتشارك حضانة ابنتيهما سافانا (9 سنوات) وإسلا (7 سنوات).

فيليبس (42 عاماً)، نجل الأميرة آن وسيكون أول حفيد من 8 أحفاد للملكة يمر بتجربة الطلاق، 3 من 4 أبناء للملكة مطلقون، منهم آن التي انفصلت عن مارك فيليبس في 1992.

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تزوج بيتر فيليبس مستشارة الإدارة الكندية أوتوم كيلي في وندسور كاسل في 2008.

يأتي الإعلان عن الطلاق بعد شهور مضطربة للعائلة الملكية البريطانية، ففي الشهر الماضي تخلى حفيد الملكة الأمير هاري وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية، قائلين إنهما يسعيان للاستقلال المالي وقضاء مزيد من الوقت في أمريكا الشمالية.

وتنحى نجل الملكة الثاني، الأمير أندرو، أيضاً عن واجباته الملكية في نوفمبر وسط جدل حول صداقته بالمعتدي الجنسي المدان الراحل جيفري إبستين.