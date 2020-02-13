خالد النبوي يغرّد لأول مرة بعد الأزمة القلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غرّد الممثل المصري خالد النبوي، الأربعاء، عبر حسابه على "تويتر"، للمرة الأولى منذ الأزمة الصحيّة التي تعرَّض لها يناير/كانون الثاني الماضي.



ووجّه النبوي الشكر لكل مَن سانده في محنته الأخيرة، إذ تعرّض لوعكة صحيّة استدعت إجراء جراحة في القلب.

وكتب النبوي: "الحمد لله حتى يرضى، الجمهور الحبيب الصديق، أساتذتي العظماء، أصدقائي، زملائي الأعزاء الغاليين قوي، التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغالية مستحيل، اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم وقربكم، دمتم قريبين يا أحباب، الحمد لله أنا بخير، عمر الشقي بقى، ولسه تراللي وعايز يمثل".

وكان النبوي (53 عاماً) أصيب بأزمة قلبية ما استدعى نقله إلى مستشفى قصر العيني في وسط القاهرة، وخضع لعملية قسطرة في القلب.

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ويُعرَض للنبوي حالياً في دور السينما فيلم "يوم وليلة"، الذي يشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة ‏العيلي، شادي أسعد، من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

وتدور أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب، أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.‎