تعرف على المحطة الأخيرة لنضال الشافعي مع"خان تيولا"

القاهرة - لايف ستايل يستعد الفنان نضال الشافعي وأسرة فيلم «خان تيولا» لتصوير مشاهدهم الخارجية خلال الأيام المقبلة وذلك بدولة المغرب.

وعاين وسام المدني مخرج العمل عدد من الأماكن بدولة المغرب لتصوير المشاهد الخارجية هناك في أحد المناطق الساحلية المطلة على المحيط، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة ٤ أيام وبعدها يعود فريق العمل للبدء فى مونتاج ومكساج العمل تمهيدا لطرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن فيلم «خان تيولا» من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي واحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وزهرة الحاروفي ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الأبيض ومحمد الكنزي ومن تأليف وإخراج وسام المدني ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ايفان اديب وهندسة صوتيه رحمة باللافي وأزياء منى الزرقاني ومونتاج هشام مدحت وإنتاج حسام المدني وتنفيذ محمد هشام عامر. قد يهمك أيضا: تفاصيل الأيام الأخيرة في فيلم "زنزانة 7" لنضال الشافعي ومنة فضالي منتج «خان تيولا» يقدم هدية لنضال الشافعي

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