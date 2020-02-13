نجوم الفن والإعلام في عزاء لينين الرملي

حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، الذي أقيم مساء أمس الأثنين 10 نوفمبر، وكان أبرزهم إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والإعلامي عمرو الليثي وياسر رزق والفنان محمد صبحي ويحيي الفخراني وزوجته لميس جابر ونجله شادي يحيى الفخراني وإلهام شاهين ومحمد هنيدي والفنانة اللبنانية إيمان وسامح الصريطي.

وتلقى الفنان نبيل الحلفاوي العزاء في الكاتب الراحل بجانب شادي الرملي نجل الكاتب، وتلقت زوجته الكاتبة والمخرجة المسرحية فاطمة المعدول، العزاء من النساء.

ورحل عن عالمنا علم من أعلام المسرح في مصر لينين الرملي يوم الجمعة الماضية الموافق 7 فبراير، في أحد مستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض، وعن عمر ناهز 74 عامًا.

‌وفي وقت سابق، نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذي غيبه الموت يوم الجمعة 7 فبراير، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبد الدايم إنه برحيل لينين الرملي ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة، الذي يُعد من أكثر الأقلام تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية.

وأضافت أن أعماله شكلت علامات بارزة في المسرح المصرى والعربي، متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة، ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.

يذكر أن لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس النقد الأدبي، وتجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالها مع نجوم الكوميديا في مصر، وكتب مجموعة من أشهر المسرحيات التي ما زالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، كما كتب أعمالا سينمائية ومسلسلات تليفزيونية مميزة.

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