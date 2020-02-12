سهير المرشدي تهمس في أذن العالم لعودة مبادئ الإنسانية

وقع الاختيار على الفنانة المبدعة سهير المرشدي، لتهمس بصوتها المميز في أذن العالم للعودة للمبادئ الإنسانية.

وأوضح المركز الثقافي للتراث العربي، سبب اختياره الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وذلك لصوتها المميز وإلقائها المتقن للغة العربية، فهي "إيزيس المسرح العربي"، واختارها المركز للحديث عن الإنسانية كونها فنانة ذات مبادئ في حياتها الخاصة وفي فنها.

وقالت "Alaa Reelitz" مسؤول المركز الثقافي للتراث العربي بأمريكا، إن مبادرة المركز الثقافي للتراث العربي تجمع نجوم مصر ورموز العالم والاحترام والتسامح والنظر والتقدير والمساعدة المتبادلة والمعاملة بالمثل والتضامن والاستماع والعطف والإخاء والعدالة والنزاهة ورفض العنف، فبفضل هذه القيم الإنسانية، أصبح من الممكن حقًا إنشاء عالم صحي قائم على المنطق السليم، لكن لسوء الحظ، يتغير العالم من حولنا، والأخلاق المجتمعية مهددة، تمامًا مثل المناخ والبيئة.

وأضافت أن هذا هو السبب في أن المركز الثقافي للتراث العربي CCDPA.France، يرسل رسالة التنبيه هذه ويعلن هذه المبادرة الدولية "2020 إنسانية مشتركة"، بمشاركة شخصيات عامة من جميع أنحاء العالم تهدف إلى الدعوة إلى ترك هذا العالم أكثر ملاءمة للأجيال القادمة.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي لأهمية عودة الأخلاق المجتمعية بين الشعوب، وذلك لضمان التعايش السلمي بين الكائنات المقيمة على كوكب الأرض.

وتهدف هذه المبادره أيضًا إلى الدعوة إلى قيام مؤتمر عالمي لإيجاد حلول للخلاص من التلوث المجتمعي والتغير الأخلاقي، والذي لا تقل خطورته أبدًا عن خطورة التلوث البيئي والتغير المناخي.

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