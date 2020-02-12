أحمد زاهر ودينا الشربيني في كواليس "يوم 13"

يواصل أبطال فيلم "يوم 13" تصوير مشاهده، والذي يضم عدد كبير من الفنانين. وهذه المرة نشر الفنان أحمد زاهر، الذي يشارك في بطولة العمل، عبر حسابه على انستغرام صورة له مع الفنانة دينا الشربيني من كواليس تصوير الفيلم، وعلق على الصورة:"أنا والجميلة دينا الشربيني فيلم (يوم ١٣).. تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبد الله.. انتظرونا قريبا"

‏‎"يوم 13" التجربة الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية الـ3D، والتي تعد طفره جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.

‏‎فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروي جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من النجوم ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

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