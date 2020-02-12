شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعلن عن إصابتها بمرض مزعج على مسرح دار الأوبرا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة أنغام في حفلها بدار الاوبرا المصرية المقام علي المسرح الكبير، بمناسبة عيد الحب، عن حالتها الصحية، حيث أعلنت أنها منذ سنوات كانت تنتقد حرق قش الأرز وما ينتج عنه من سحابه سوداء تؤثر علي جهازها التنفسي وبالتالي صوتها، إلا انه رغم انتهاء تلك الظاهرة إلا أنها هذا العام فوجئت باصابتها بمرض التهاب الجيوب الأنفية وهو ما يؤثر بشكل كبير علي صوتها.

جاء إعلان أنغام لتلك الحالة المرضية توضيحا لعدم ردها علي الجمهور الذي يشيد بها بصيحات عالية داخل المسرح حيث كانت تفضل عدم الرد علب الجنهور حتي لا ينكشف أمرها لكنها فضلت ان تعلن عن السبب وتنتهز الفرصة لشكى المايسترو هاني فرحات واعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لها علي المسرح.



انغام فى حفل دار الأوبرا

وغنت أنغام عدد من أغانيها خلال الحفل الذى بدأته بأغنية "بحبك وحشتينى" ثم "حالة خاصة جدا"، أغنيات "لو أعيش معاك" و"أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمني" و"حبايبنا" و"بتوصفني"، و"هدنة" و"بقول نسياك" و"مطمنة" و"عايشة حالة"، و"فنجان النسيان"، و"أنا ساندة عليك"، و"عمري معاك"، و"نزوة"، وتستكمل حفلها بأغنيات و"بعتلي نظرة"، و"بتحبها ولا"، و"قلبك وقلبي معي"، و"عرفها بيا" و"حتة ناقصة" و"أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير" ومن المقرر أن تختتم الحفل بأغنية "سيدي وصالك". ومن جانبها تستكمل دار الأوبرا المصرية حفلات عيد الحب يوم الجمعة 14 فبراير بحفل أمير الغناء هاني شاكر على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".