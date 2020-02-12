شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا: أستعد لمقابلة السفير الأمريكى عشان بنا شغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مطرب المهرجانات حمو بيكا، ماتردد عن إلغاء حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحا في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه التزم بكل الأوراق المطلوبة منه، وحددت له بالفعل السفارة الأمريكية موعدا للقاء السفير الأمريكى.

كان مغنى المهرجانات حمو بيكا قد شن هجومًا حادًا على زميله حسن شاكوش فى فيديو لايف عبر صفحته على "فيس بوك" متهمًا إياه بأنه تناسى زملاءه في "كار المهرجانات"، ووجه له رسالة قوية اللهجة قال فيها: "انت شبعت بعد جوع.. أنا اللى عملتك .. أنا اللى خليتك تتشاف.. وبتنزل حفلات تغنى شغلى.. والكاميرات في الاستوديو بتاعى مصوراك أنا تاريخى أكبر منك".

Advertisements

وعلق بيكا على الأزمة المثارة بين عمر كمال وشاكوش، إذ اتهم الأول الأخير بأنه يتجاهل غناءه معه في مهرجان "بنت الجيران"، وينسب نجاح الأغنية لنفسه، وقال بيكا: "عمر كمال أطيب إنسان في الكون.. وإحنا اللى خليناك تتعرف".

وهاجم بيكا بعض المواقع الإخبارية التى نشرت أخبار حول منعه من السفر لأمريكا لإقامة حفله هناك، نافيا تلك الأخبار وأكد أن حفلاته في أمريكا بموعدها وينتظر موعد مقابلته في مقر السفارة الأمريكة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع سفره إلى الأراضى الأمريكية.

وطالب بيكا نقابة الموسيقيين بفتح شعبة لمغنى المهرجان، متسائلا: "ليه حسن شاكوش عضو في النقابة وأنا لأ .. أنا كمان هغنى.. ده أكل عيش".