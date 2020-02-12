تعرف على المشاركين فى Essence Festival of Culture أبرزهم جانيت جاكسون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك في " Essence Festival of Culture " لعام 2020 عدد من النجوم الفائزين بجوائز الجرامي ، حيث تأتي في المقدمة النجمة العالمية جانيت جاكسون التي تتمتع بشعبية جارفة حول العالم ، كما يشارك أيضا النجم العالمي برونو مارس كذلك جانيل مونيه كما تشارك أيضا بالفعاليات Summer Walker غيرهم الكثيرين .
برونو مارس
وحسب موقع " wgno " يستمر مهرجان " Essence Festival of Culture " ثلاثة أيام من 3 إلى 5 يوليو ، لتقام فعالياته على مدار الـ 3 أيام بشكل يومى فى السادسة مساء.
جانيت جاكسون
يذكر أن جانيت جاكسون قد كشفت مؤخرا عن جولتها الغنائية التي تحمل اسم " Black Diamond " والتي سوف تنطلق في 24 يونيو المقبل في ميامي ، و قد أشار موقع" abc news " أنه يتم بيع التذاكر للجمهور بدء من غد الخميس 13 فبراير عبر موقع" LiveNation " ، ومن المقرر أن تقدم جانيت جاكسون البالغة من العمر "53 عام " بحفلاتها عدد من أغنيات البومها الجديد و الذي سيحمل أيضا اسم "Black Diamond" ، والمقرر صدوره في وقت لاحق من هذا العام ، و كشف الموقع أن جانيت جاكسون ستختتم حفلات جولتها الغنائية في 23 أغسطس المقبل و ذلك بالحفل الذي ستحييه في تاكوما بواشنطن.
جانيل مونيه
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