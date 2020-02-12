شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنشر واقعة تنمر.. وتوجه رسالة لجمهورها: "ربّو ولادكن..وما تقبلو تسكتو عنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بضرورة نبذ ظاهرة التنمر وتربية الأولاد حتى لا يقعوا فريسة لها، مؤكدة على ضرورة محاربتها وعدم السكوت.

وشاركت الفنانة إليسا، جمهورها فيديو صادم لإحدى وقائع التنمر دون ذكر أى تفاصيل عنها بين فتاتين بإحدى المدارس، وعلقت قائلة:"التنمر قادر يدمّر حياة إنسان، ربّو ولادكن ما يقبلو يعملو هالإشياء، وانتبهوا لما ولادكن يكونو ضحية تنمر لأنو بحاجة لمساعدة، حاربوا التنمر وما تقبلو تسكتو عنو".

من ناحية أخرى، تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لحفل غنائي بمناسبة عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الحالى، في القرية العالمية بدبى، ومن المقرر أن تقدم اليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللي بيحبونى"، و"كرهني"، و"أنا وحيدة"، و"نفسي اقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى.

وكانت إليسا قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم " ذكريات"، من كلمات وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.

وطرحت إليسا، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

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