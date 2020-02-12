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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تبدأ حفل عيد الحب كامل العدد بأغنية "بحبك وحشتيني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ومن المقرر أن تقدم أغنيات "لو أعيش معاك" و"أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمني" و"حبايبنا" و"بتوصفني"، و"هدنة" و"بقول نسياك" و"مطمنة" و"عايشة حالة"، و"فنجان النسيان"، و"أنا ساندة عليك"، و"عمري معاك"، و"نزوة"، و"بعتلي نظرة"، و"بتحبها ولا"، و"قلبك وقلبي معي"، و"عرفها بيا" و"حتة ناقصة" و"أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير" ومن المقرر أن تختتم الحفل بأغنية "سيدي وصالك".
أنغام من الحفل
ومن جانبها تستكمل دار الأوبرا المصرية حفلات عيد الحب يوم الجمعة 14 فبراير بحفل أمير الغناء هاني شاكر على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".
ويختتم احتفالات عيد الحب الفنان خالد سليم بحفل يوم الجمعة 14 فبراير أيضا بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، ومن المقرر أن يغنى خالد سليم مجموعة من الأغانى أبرزها "حلم عمرى"، "عيش"، "عيشنا أد ايه"، "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن"، "فنجان القهوة"، "لما قابلت عنيك"، "يا هوى" لفيروز، "لسة مش عايز"، "بلاش الملامة"، "بالك مشغول"، "خد الجميل"، "يا كل عاشق قبلى"، "انت أكيد من عالم تانى"، إضافة إلى عدد من أغانى الزمن الجميل للعندليب عبد الحليم حافز ووردة وغيرهم.
انغام تحيى حفلها بالاوبرا
حفل انغام بالاوبرا
انغام فى حفل عيد الحب
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