شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى الجزائرية: وردة تركت بداخلى أثرًا كبيرًا وأستعد لأغنية وطنية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة سلمى الجزائرية إنها بدأت مشوارها في مجال الغناء عام 2016 بأول ألبوم لها طرحته وكان كله بالكامل عن المطربة وردة ومن أغانيها، واحتوى على حوالى 7 أغانٍ منها "لولا الملامة" و"اكدب عليك" وغيرهم من الأغانى، ولاقى نجاحًا كبيرًا على حد قولها، خاصة أنها تعشق كل أغانيها وتركت أثرًا كبيرًا بداخلها، مضيفة: بعد هذا الألبوم قدمت 5 أغانٍ مختلفة.





وأضافت سلمى الجزائرية: أعتبر عدد من المطربين مثلى الأعلى من ضمنهم أم كلثوم وفايزة أحمد ونجاة وصباح ومن المطربين الحاليين هانى شاكر الذى أشعر بحالة خاصة عند إطلالته ووقوفه على خشبة المسرح.

وأشارت أنها تجهز حاليًا لأغنية وطنية تحمل اسم "مين بيحبك يامصر" من كلمات ياسر قنطوش وألحان وتوزيع محمد ضياء وتقول كلماتها "مين بيحبك قدى يا مصر، ليكى عاشق في كل عصر، من الفراعنة للرومان يابلد الأزهر والقرآن، مين بيحبك مين بيحبك ميبن بيحبك قدى يامصر".

واستطردت سلمى أن من شجعها على مجال الغناء في مصر زهرة منصور التي أعطتها بعض النصائح أثناء حفل عائلى قامت بإحيائه في المغرب قائلة لها نصًا: "لازم تروحى مصر وتغنى هناك" باعتبار أنها هوليود الشرق ومعظم مطربين الوطن العربى انطلقوا منها، وبالفعل أخذت بهذه النصيحة وخلال الفترة المقبلة سوف أفاجأ الجميع بعدد من الأغانى.

Advertisements



مصطفى القصبى محرر الخليج 365 وسلمى الجزائرية

واستكملت كلامها قائلة: إنها عقدت جلسات عمل مع كل عدد من الموسيقيين منهم صلاح الشرنوبى وهانى شنودة ومحمد ضياء ورامى جمال وغيرهم والتي من المفترض أن يجمع بينهم أغانٍ مختلفة.



صلاح الشرنوبى وسلمى الجزائرية



هانى شنودة وسلمى الجزائرية

واختتمت كلامها أنها قدمت عددًا من الحفلات الخاصة في الفترة الأخيرة في دبى ولندن وهولندا كما أنها قدمت خلال شهر ديسمبر الماضى حفل غنائى في دار الأوبرا المصرية بمصاحبة المايسترو فاروق سلامة وخلال الشهر المقبل تحيى حفل آخر في هذا المكان التي تعتبره من أعرق المسارح وشرف لأى مطرب الوقوف عليها.