شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ناهد السباعى على فستان "الكوفرته".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة ناهد السباعى على الجدل الذى أثير حول إطلالتها غير تقليدية خلال ظهورها فى حفل افتتاح مهرجان أسوان للأفلام المرأة، حيث ظهرت بفستان من قماش مطابق لتصميم الكوفرتة المصرية الشهيرة، وذكرت كواليس اختيارها ذلك الفستان دون غيره.

وشاركت الفنانة ناهد السباعى، صورا للفستان عبر حسابها على انستجرام، وقالت:"البس فرعوني؟ لا.. طب البس سيوي؟ لا طب البس بدوي ؟ لا.. طب البس جلبيه فلاحي ؟ برضه لا..طب البس كوڤرته مصريه اصيله ؟ ايوه طبعا".



ناهد السباعى

وتوجهت ناهد السباعى بالشكر إلى بيت الأزياء الذى صمم له فستانها، قائلة:"أنت عندك القدرة إن من أى حاجة حواليك ممكن تعمل منها فستان تحفه".

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وكان مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، انطلق الاثنين الماضى، والذى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فاعليات هذا المهرجان، وبحضور اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، يشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان وكان أبرز النجمات نيللى كريم، رجاء الجداوى، رانيا يوسف، نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعى، والمنتجة ناهد فريد شوقى.

واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.