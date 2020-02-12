الأربعاء.. زويل وعلم الفيمتو فى مكتبة مصر الجديدة العامة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الجاري، ندوة زويل وعلم الفيمتو فى مكتبة مصر الجديدة العامة. وتبدأ الندوة في تمام الساعة الخامسة مساًء، ومن المقرر أن يدير ندوة زويل وعلم الفيمتو، الدكتور علاء عبد اللطيف، وهو دكتور الفيزياء بالجامعة الألمانية، والأستاذ عصام جودة، نائب رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك. عبد اللطيف، وهو دكتور الفيزياء بالجامعة الألمانية، والأستاذ عصام جودة، نائب رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك. Advertisements يذكر أن الدكتور أحمد زويل، هو عالم كيميائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999، لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فمتوثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ويعتبر هو رائد علم كيمياء الفيمتو، ولقب بـ أبو كيمياء الفيمتو، وهو أستاذ الكيمياء وأستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتقنية. في الكيمياء لسنة 1999، لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فمتوثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ويعتبر هو رائد علم كيمياء الفيمتو، ولقب بـ أبو كيمياء الفيمتو، وهو أستاذ الكيمياء وأستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتقنية.

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