في هذا الموعد.. شاهين يحيي حفلً الفلانتين بالشيخ زايد

يحيي الفنان محمد شاهين حفل عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 14 من شهر فبراير الجاري، على مسرح بيفرلي هيلز، بمدينة الشيخ زايد. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء. مساًء. Advertisements يذكر أن الفنان محمد شاهين طرح أخيرًا ألبومًا بعنوان ده اللي جاي، ويضم الألبوم 12 أغنية، كما حقق الألبوم نجاحًا باهرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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