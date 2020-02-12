ميرنا وليد - بيروت - طالبت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بضرورة توعية الأهل والأولاد على موضوع التنمّر وضرورة تربية الأولاد حتى لا يقعوا ضحية هذه الظاهرة.

ونشرت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو صادم لإحدى وقائع التنمر بين فتاتين في إحدى المدارس، وعلقت قائلة:"التنمر قادر يدمّر حياة إنسان، ربّو ولادكن ما يقبلو يعملو هالإشياء، وانتبهوا لما ولادكن يكونو ضحية تنمر لأنو بحاجة لمساعدة، حاربوا التنمر وما تقبلو تسكتو عنو".

وكانت إليسا قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم " ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ضمن ألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرض السرطان.. إليسا تحارب التنمرّ: "ربّوا ولادكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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