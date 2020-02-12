ميرنا وليد - بيروت - لا زالت فصول أزمة إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة تتفاعل بسبب مقطع فيديو نشره الفنان ​محمد رمضان​ يظهره وهو جالس في قمرة القيادة، وكان الممثلة المصرية تعاطفت مع قضيته كما الممثلة المصرية وفاء عامر أما الممثل المصري ​وائل عبد العزيز​شقيق الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ فلم يتحمل السخرية التي تناول بها رمضان قضية الطيار بعد نشره مقطع فيديو يظهره في غرفة عمليات ويبدو جرح في بطنه ثم تدار الكاميرا نحو عينيه ليهز بحاجبيه ويعلق عليه :"الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

وكتب عبد العزيز في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :""يا ابني انت بتعمل كده ليه، ‏ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي، ربنا اداك نعمة وحب الناس وقبول، وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص وكنت ابن ‏بلد وجدع وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير وليك علّيا إني أنصحك".

وأضاف: "وهقولك الكلام ده هنا لأنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب، أنت فاهم معني الكلام الي أنت كاتبه ده إيه؟ ‏‏.. إنك بتستهزأ وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتي بتتريق على الناس اللي فصلته كلتا الحالتين مش صح، أنت ليه ‏حابب تكره الناس فيك، إيه الحلو في اللي أنت بتعمله ده عايز أفهم".‏

وختم: "ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده عيب يا محمد يا رمضان عيب وروح راضي الراجل ده ‏عشان الناس تحترمك، الراجل غلط وانت كمان، بس وقوفك جنبه هيغير كتير عند الناس صدقني ومش عيب يبقى ليك مستشار ‏إعلامي يقولك تكتب إيه وإيه لا عشان فيه كلام مينفعش يتقال يا محمد".‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد سخريته من الطيار.. وائل عبد العزيز يشن هجوماً عنيفاً على محمد رمضان -بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.