صابر الرباعي يدخل الاستديو من أجل أوبريت "صناع الأول"

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ من تسجيل أوبريت جديدة بعنوان "صناع الأمل" في دبي، الى جانب عدد كبير الفنانين أبرزهم الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة السورية أصالة والفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة اليمنية بلقيس فتحي والفنانة اللبنانية نجوى كرم وآخرين، وسيطرح العمل خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة "صناع الأمل" التي تطلقها الإمارات.

وتهدف مبادرة "صناع الأمل" لتكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس من دون مقابل، بالإضافة الى نشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل.