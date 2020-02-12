هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى نور-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية "الستوري" صوراً لها مع شقيقتها الصغرى ​نور الزاهد​ ظهرت في إحداها من دون ماكياج وبملابس بسيطة من داخل السيارة وعلقت عليها "أحبك أكثر من أي شيء أخر".

واحتفلت هنا بعيد ميلاد نور وأهدتها علبة حمراء ملأى بالزهور البيضاء والحمراء وكذلك بدا إلى جانبها بالونان ملونان ومكتوب عليها تعليق :"علبة من زهور الأخوة الموهوبة".

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وتقدموا بالتهنئة بدورهم لـ هنا بعيد ميلاد نور متمنين لها دوام الصحة والعمر الطويل.